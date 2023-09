Topchef Kwinten De Paepe neemt Het Bed van Napoleon in Linden over: “Frans-Belgische keuken op hoog niveau”

Fietser en automobi­list botsen op kruispunt

Een 29-jarige fietser uit Leuven raakte maandagvond even na 19 uur licht gewond toen hij op het kruispunt van de Van Wayenberghlaan en de Tervuursestraat in aanrijding kwam met een auto. De fietser, die wellicht de wagen niet had opgemerkt door de laagstaande zon, had last van pijn aan de knie en werd voor verzorging met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.