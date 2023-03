TikTok ook verboden bij medewerkers van gemeente Lubbeek

Rijverbod en geldboete voor Poolse trucker die Deen doodreed op pechstrook

Een Poolse vrachtwagenbestuurder is veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel voor een dodelijk ongeluk in de zomer van 2020. Op de E40 ter hoogte van Bierbeek reed hij een Deense zestiger aan op de pechstrook. De man werd weg gekatapulteerd voor de ogen van zijn gezin. Noch de Pool noch de firma waarvoor hij werkte, daagden op in de politierechtbank.