Theo Francken (N-VA) trekt zelf naar Pools-Oekraïense grens met humanitair transport: “Als politicus heb je een voorbeeldfunctie”

LubbeekTheo Francken gaat de daad bij het woord voegen. De N-VA-politicus vertrekt dinsdagavond zelf met een humanitair transport naar de Pools-Oekraïense grens om de vluchtelingen een hart onder de riem te steken. Daarvoor lanceerde hij een oproep en zamelde hij op korte tijd meer dan 12.000 euro aan medisch materiaal in. “Dit conflict grijpt me enorm aan”, vertelt Francken tijdens het inzamelmoment in Lubbeek.

Theo Francken (N-VA) is niet alleen burgemeester van Lubbeek, maar ook kamerlid sinds 2010, lid van de Kamercommissie Defensie en Belgisch delegatieleider bij de Parlementaire Assemblee van de NAVO. Bijna twee weken geleden lanceerde Poetin de grootschalige invasie en het conflict in Oekraïne grijpt Francken bij de keel. “In de Kamercommissie Defensie hebben we heel wat woelige watertjes doorzwommen, maar deze oorlog grijpt me - misschien meer dan andere conflicten - zwaar aan”, vertelt Francken. “Oekraïne is vlakbij en is het grootste land van Europa. De moed van het Oekraïense volk treft me, maar de driestheid van president Poetin beangstigt me.”

Inzamelactie en transport

Het gemeentebestuur van Lubbeek zet zich in voor Oekraïense vluchtelingen: er wordt momenteel gezocht naar inwoners die vluchtelingen willen opvangen en naar grotere plaatsen in de gemeente waar groepen Oekraïense vluchtelingen onderdak kunnen krijgen. Toch lanceerde Francken afgelopen weekend ook een individuele oproep.

Theo Francken (N-VA)

“Ik organiseer een humanitair transport en vertrek samen met acht andere collega’s en vrienden dinsdagavond naar de Pools-Oekraïense grens”, vervolgt Francken. “We gaan onze solidariteit tonen, maar eerst en vooral gaan we de Oekraïense vluchtelingen ook effectief helpen. Het is hartverwarmend om de golf van solidariteit te zien en als politicus heb je een voorbeeldfunctie, zeker in crisistijden. Ons humanitair transport bestaat in hoofdzaak uit medisch materiaal en daarvoor lanceerde ik zaterdag een oproep. Het inzamelmoment van maandagavond was een groot succes en daar ben ik iedereen enorm dankbaar voor. Naast tal van materiële goederen hebben we zelfs meer dan 12.000 euro ingezameld. Met dat geld hebben we bij vijf apothekers in Lubbeek bestellingen aan medisch materiaal geplaatst en zij gaan er zelf ook nog een schepje bovenop doen.”

“Morgen wordt alles verzameld en tegen 22 uur vertrekken we in Brussel naar Polen. Het wordt een rit van ongeveer 1.300 km waar we 15 uur hopen over te doen. We werken samen met de Oekraïense ambassade en overhandigen woensdag al het materiaal aan 100% betrouwbare mensen in een humanitaire hub aan de Pools-Oekraïense grens.”

“Een heel mooi initiatief”, vertelt Nicolas. Hij wandelt met verschillende dozen het inzamelpunt in Lubbeek binnen: dankzij een oproep binnen zijn kinderopvang heeft hij heel wat medisch materiaal verzameld. “Net als die van Theo, was ook mijn oproep een succes. Het is een verschrikkelijk conflict en zoveel solidariteit is nodig. Dat Theo dit transport organiseert en al het materiaal ook nog eens zelf gaat brengen is heel moedig. Een zeer goede zaak dat hij zich op deze manier inzet.”

