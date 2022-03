Theo Francken (N-VA) stelt boek 'NAVO, hersendood of klaar voor de toekomst’ zondag voor in Lubbeek

Wat met de NAVO en de collectieve defensie? En wat met het Belgisch leger? En vooral ‘Waarheen met het Vrije Westen?’ Allemaal zeer interessante vragen in het licht van de toenemende spanningen tussen de NAVO en Rusland. Zondag 27 maart om 11u in het Kastanjehof in Lubbeek geven N-VA-Kamerleden Theo Francken en Peter Buysrogge het startschot met prof. Jonathan Holslag, wereldberoemd expert inzake buitenlands beleid en geopolitiek met specialisatie in Rusland en China. Achteraf is er ook voldoende tijd om een boek te laten signeren of om een kort praatje te slaan.