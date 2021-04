Theo Francken (N-VA) na week afzien van Britse variant: “Vier dagen lang kon ik amper uit mijn bed”

Je zou het niet zeggen als je de foto bij de post van Theo Francken op de sociale media ziet, maar de Lubbeekse burgemeester is de voorbije week ernstig ziek geweest. “Tijd voor een stukje javanais en wat lentezon. Hou het veilig, lieve vrienden!”, klinkt het in die boodschap. De zinnen die aan die woorden voorafgaan tonen echter aan dat Francken zware dagen achter de rug heeft. “Via mijn zoontje raakte ik besmet met de Britse variant van het coronavirus. Daar kan het ventje uiteraard niets aan doen, maar het virus gaat rond in de scholen in Linden. Het was niet om mee te lachen want corona sloeg stevig toe bij mij. Ik ontwikkelde koorts en vier dagen lang kon ik amper mijn bed uit. Uiteindelijk ben ik niet in het ziekenhuis beland, maar het verbaasde me toch een beetje dat ik zo ziek ben geworden. Normaal ben ik nooit ziek. Ik kan iedereen aanraden om er alles aan te doen om uit de klauwen van het virus te blijven. Hoe dan ook, onkruid vergaat niet en dat is bij deze nogmaals bewezen. Ik voel me nu weer beter en zondag mag ik uit quarantaine”, besluit de Lubbeekse burgemeester.