Theo Francken (N-VA) hekelt mobiliteitsbeleid van Leuven: “Wat heeft dit alles nog met verkeersveiligheid te maken?”

Lubbeek/LeuvenTheo Francken (N-VA) is niet te spreken over het mobiliteitsbeleid van centrumstad Leuven. De Leuvense ANPR-camera’s leverden ‘de stadskas’ 5,7 miljoen euro op, meer dan dubbel zoveel in vergelijking met 2020, en binnenkort treedt het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo in voege waardoor er opnieuw heel wat straten autoluw worden. “De roodgroene oorlog tegen de auto mag wel eens stoppen”, stelt Francken.

ANPR-boetes in Leuven

Vorige week werd het duidelijk dat de ANPR-camera’s in het centrum van Leuven overuren draaien. Uit cijfers die oppositiepartij N-VA opvroeg blijkt dat er in 2021 99.153 boetes werden uitgeschreven en dat leverde ‘de stadskas’ 5,7 miljoen euro op, meer dan dubbel zoveel in vergelijking met 2020. “Bijna 100.000 Leuvense ANPR-boetes op een jaar tijd”, zegt Francken. “Vaak met onduidelijke verkeersborden die je al rijdend amper kan lezen. Leuven ontvangt veel geld uit het gemeente- en stedenfonds om haar centrumfunctie waar te maken. Een rol die ze steeds beperkter invult.”

Volledig scherm Zone 30 in Leuvense deelgemeenten. © Stad Leuven

Het is niet de eerste keer dat Francken kritiek uit op het mobiliteitsbeleid van Leuven. Wanneer in januari van dit jaar zone 30 op heel het Leuvens grondgebied in werking trad, kreeg het stadsbestuur een ‘njet’ van Francken in verband met twee grensstraten: 50km/u bleef de norm in de Davidsstraat en de Lange Lostraat in Lubbeek. “Bij ons worden snelheidsregimes bepaald volgens een bepaalde logica en in het algemeen belang”, zei Francken toen.

NIMBY-syndroom

Theo Francken (N-VA) vreest nu dat het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo zal zorgen voor overlast in buurgemeenten Lubbeek, Bierbeek en Holsbeek. “Het verkeer zal door dit plan steeds meer oostwaarts worden geduwd en dan mogen zij de lasten dragen. De allerhande ‘knips’ en zoneringen gaan ervoor zorgen dat al het verkeer verplicht geconcentreerd zal worden op de Diestsesteenweg, die al compleet verzadigd is. Iedereen wil een leefbare straat, buurt, gemeente of stad. Maar dit lijkt al te sterk op het NIMBY-syndroom (Not In My BackYard). Zone 30 ingevoerd op brede wegen zonder verkeersgevaar, 30% minder wagens tegen 2030 in Leuven, 75% minder tegen 2050, ... Wat heeft dit alles nog met verkeersveiligheid te maken?”

