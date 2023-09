Populaire beurs Ideaal Wonen gaat van start: “Focus op interieur en lifestyle”

Na 75 jaar is het einde verhaal voor de Jaarbeurs in Leuven maar opvolger Ideaal Wonen Interieur & Lifestyle staat al klaar en opent vandaag de deuren: “We gaan voor twee weekends vol inspiratie in de Brabanthal”, zegt organisator Stefan Frissen.