Snelheidsboetes in politiezone vloeien nu rechtstreeks naar gemeentekas: “Met de opbrengst komt er een trajectcontrole per gemeente”

“De overstap naar GAS-boetes gebeurt gezamenlijk in de vier gemeenten van de politiezone Lubbeek. Het project loopt in samenwerking met de provincie en politiezone Lubbeek heeft daarin de rol van pilootzone”, vertelt Eyssen. “De overgang naar gemeentelijke boetes is door de wet alleen mogelijk gemaakt op plaatsen waar de snelheid tot 30 of 50 km/u begrensd is. In zone 70 blijven de federale boetes. Ook zeer zware snelheidsovertredingen (meer dan 20 km/u te snel) en gevallen waarbij naast snelheid nog een andere overtreding is vastgesteld, blijven onder de Federale handhaving vallen. Daarvoor blijft de politierechtbank dus bevoegd. Extra werk voor de politiezone is dat niet, maar voor de ambtenaren van de provincie wel. Daarvoor betalen wij een bedrag van 7 euro per boete. Als de overtreders niet tijdig betalen dan komt er administratief ook werk bij voor de gemeente en dat zijn we nu nog aan het organiseren. Het doel is natuurlijk niet om nu zoveel mogelijk verkeersboetes te innen. Hoe minder, hoe liever.”