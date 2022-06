Sammy Mahdi ontbijt samen met CD&V Lubbeek in vernieuwde parochiezaal

Jo Pierson, voorzitter van CD&V Lubbeek, was helaas op het laatste moment verhinderd omdat corona haar huishouden binnen geslopen was. Via een videoverbinding kon ze er toch nog bij zijn. “Na de coronaperiode vinden er weer veel activiteiten plaats. Als partij van het verenigingsleven doet dit ons veel plezier. Toch vonden we het belangrijk om zelf ook naar buiten te komen. We hebben sinds begin dit jaar immers een nieuw bestuur en een nieuwe schepen die zich ook heel graag voorstelden aan onze sympathisanten. Net als de nieuwe algemeen voorzitter van onze partij kijken we in Lubbeek vol vertrouwen de toekomst tegemoet” aldus Jo Pierson.

Uitgebreid ontbijt in vernieuwde parochiezaal

Voor co-voorzitter Marleen Deputter was ook de locatie voor het zomerontbijt van belang: “Een van de speerpunten van cd&v bij de vorige verkiezingen was immers het vernieuwen van de gemeentelijke parochiezalen. Pellenberg was de eerste zaal die enkele maanden geleden feestelijk geopend werd na een geslaagde samenwerking met de Kerkfabriek en de Sint-Pieterskring. Deze zaal is de eerste die opende, maar ook in Linden en Lubbeek St-Bernard is men met de vernieuwingen bezig. We hopen dat ze vlot lopen, want dit ontbijt smaakt naar meer!”

Ondanks de vele hongerige magen die gevuld moesten worden bleef er toch nog redelijk wat lekkers over. “Voedsel weggooien is sowieso geen optie voor ons. Het was dan ook evident de overgebleven broden, pistolets, pannenkoeken, beleg en ander lekkers naar onze Oekraïense gasten in het Zomerhuis te brengen” aldus lokaal V&M voorzitter Julie Hendrickx. “En zo was net als het ontbijt, ook deze missie geslaagd.”

