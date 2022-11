Rioleringswerken in Broekstraat van start

Leuven Grafschen­nis aan oorlogsmo­nu­ment op Leuvense Stadsbe­graaf­plaats, net voor 11 november: “Onbetaal­ba­re histori­sche en symboli­sche waarde”

Op de Leuvense Stadsbegraafplaats werd een (koper)diefstal vastgesteld aan het monument van de Vuurkruisen van Leuven. Daarbij is ook een kistje, dat aarde van de oevers van de IJzer bevat, ontvreemd. Het stadsbestuur betreurt de grafschennis net voor de herdenking van Wapenstilstand op 11 november enorm en diende klacht in bij de politie. “Het is ongelooflijk teleurstellend dat dit monument vernield is, uitgerekend nu, in de week waarin we de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog herdenken.”

11 november