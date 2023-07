Mooie opkomst voor Picknick in het Park

Zondag verzamelden een zeshonderdtal mensen in het stadspark met picknickdekentje en goed humeur voor de vijftiende editie van Picknick in het Park. “De traditie die door stadskok Jeroen Meus in het leven werd geroepen in 2008 blijkt meer dan ooit een vaste waarde”, vertelt schepen Bert Cornillie (Vooruit).