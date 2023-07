Opi en oudste broer fietsen caminos van Compostel­la voor Rinus Pini Fonds: “Er gaat geen dag voorbij of we praten over mijn broer”

Het Rinus-Pinifonds werd opgericht na het overlijden van Rinus, Pini voor wie hem lief is, het zoontje van Tim Beernaert en Yasmine Heuts en het broertje van Robin, Floris, Moses en Elisha. Met het fonds wil de familie Rinus een blijvende stem geven. Momenteel fietsen opi Yves (77) en oudste broer Floris (17) samen richting Compostella langs verschillende caminos om het Rinus-Pini Fonds in de kijker te zetten en geld in te zamelen via de Koning Boudewijnstichting.