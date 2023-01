Prijzen voor huizen en appartementen blijven fors stijgen in Lubbeek

Leuven Verdrijf Blue Monday eens met een feelgood­film in Cinema Zed: “Ons geheim? Een natuurwan­de­ling of een romcom.”

Blue Monday: dat is het koosnaampje voor de grijze maandag halverwege januari, die volgens een uitgekiende wetenschappelijke formule de meest deprimerende van het jaar is. Nonsens of niet, Cinema Zed deed er tijdens deze druilerige dag alles aan om de grimas om te buigen, door een blue monday lang feelgoodfilms op het grote scherm te vertonen. De ideale therapie? Wij zochten het uit.

16 januari