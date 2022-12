Prachtige streetart siert elektriciteitskasten op in Lubbeek: “Een unieke wandeling voor jong en oud”

LubbeekZin in een mooie wandeling in één van de Lubbeekse deelgemeenten langs prachtige streetart? Dat kan vanaf nu dankzij een samenwerking tussen kunstenaarscollectief Treepack en het gemeentebestuur: zij toverden maar liefst twintig elektriciteitskastjes om in kleurrijke kunstwerken. “Door onze inwoners in contact te brengen met kunst in de openbare ruimte willen we hen verrassen en laten nadenken, dromen of gewoon genieten”, vertelt schepen Hugo Simoens (CD&V).

Treepack is een kunstenaarscollectief uit het Leuvense dat in binnen- en buitenland de straten opfleurt met prachtige streetart. Na een indrukwekkende muurschildering aan woonzorgcentrum Sint-Dominicus slaan ze nu opnieuw de handen in elkaar met het gemeentebestuur voor een project in alle deelgemeenten van Lubbeek. “Tour Elentrik is een streetartproject waarbij oude en grijze nutsvoorzieningskasten worden opgewaardeerd met een laagje kunst”, vertelt schepen van cultuur Hugo Simoens (CD&V). “Elektriciteitskastjes zijn noodzakelijk op het openbaar domein, maar vaak vervuilen ze het straatbeeld en trekken ze vandalisme aan. Om nieuw leven te geven aan deze lelijke objecten is er nu Tour Elentrik waarbij twintig nutskasten een kleurrijk kunstwerk worden, dankzij de inzet van lokale en professionele kunstenaars.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dit elektriciteitskastje werd opgefleurd door Nick Peeters. © Nick Peeters

Artistieke wisselwerking

Niet alleen het eindresultaat biedt een grote meerwaarde voor de Lubeek, maar ook het participatief voortraject was een grote meerwaarde. “We hebben enkele Lubbekenaren de kans gegeven om van professionals te leren en samen aan een groter artistiek geheel te werken”, vervolgt Simoens. “Het gevolg was een interessante artistieke wisselwerking. En onze eigen inwoners hebben Lubbeek net een tikkeltje kleurrijker gemaakt. Cultuur verbindt mensen en prikkelt hun verbeelding. En dat is ook exact wat we met ons streetartproject in Lubbeek willen doen. Door onze inwoners in contact te brengen met kunst in de openbare ruimte willen we hen verrassen en laten nadenken, dromen of gewoon genieten. Het is een unieke wandeling voor jong en oud.”

Route langs streetart

In elke deelgemeente van Lubbeek kregen vijf elektriciteitskastjes een opknapbeurt, met elk hun eigen thema. In Binkom ontdek je ‘Reis rond de wereld’, in Linden ‘T(r)oeven in groen’, in Lubbeek ‘Erfgoed’ en in Pellenberg ‘Hoog-Laag’. Treepack werkte voor dit project samen met een aantal amateurkunstenaars en lokale creatievelingen en dat levert prachtige streetart op. Benieuwd naar het resultaat? Het gemeentebestuur van Lubbeek werkte voor elke deelgemeente een route langs de elektriciteitskastjes uit. De route is niet bewegwijzerd, maar je kan een routekaart downloaden op deze pagina of een flyer ophalen in het gemeentehuis.

Volledig scherm Dit elektriciteitskastje werd opgefleurd door Emma van De Velde. © Emma van De Velde

Volledig scherm Het project werd vandaag voorgesteld in Linden. © JSL

Volledig scherm Treepack art Lubbeek © JSL

