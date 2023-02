Politie rolt grote cannabisplantage langs Diestsesteenweg in Linden op

In een woning langs de Diestsesteenweg in Linden, een deelgemeente van Lubbeek, is woensdagnamiddag een cannabisplantage ontmanteld. De federale politie kwam rond 15u samen met het gerechtelijk laboratorium en de civiele bescherming ter plaatse. Het gaat over een cannabisplantage tot 1000 planten in de woning langs de steenweg. Er zou een link zijn met een onderzoek dat wordt gevoerd in Limburg, maar het is voorlopig onduidelijk of er arrestaties zijn verricht.