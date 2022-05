Politie arresteert twee verdachten van inbraken, maar burgemeester Theo Francken blijft gefrustreerd achter: “Ze lachen ons gewoon uit”

Lubbeek Veel lof, maar ook kritische bedenkin­gen: Groen Lubbeek reageert op Beloofd is Beloofd: “Meer werk maken van fietsinfra­struc­tuur en betaalbare huisves­ting”

In ‘Beloofd is Beloofd’ selecteren we halverwege de bestuursperiode een aantal beloftes en evalueren we wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. We concluderen dat tal van grote investeringen Lubbeek een heel moderne gemeente maakt die klaar is voor de toekomst, maar Theo Francken staat erop dat zijn thuisbasis een landelijke gemeente blijft en dat kan alleen maar toegejuicht worden. Toch is er volgens de oppositiepartijen in Lubbeek werk aan de winkel op verschillende vlakken. “We missen een duurzame visie en soms worden de verkeerde prioriteiten gesteld”, vertelt Liesbeth Smeyers (Groen).

