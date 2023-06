Pellenberg maakt zich klaar voor grootste project van legislatuur

Bakken en braden, maar zwembad Kessel-Lo sluit de deuren voor jaarlijks onderhoud

Met temperaturen die drie dagen op rij over de grens van dertig wippen is de eerste hittegolf van het jaar een feit. Verkoeling zoeken is dan ook de boodschap, al wordt dat voor Leuvenaars zonder airco geen eenvoudige klus. Nadat de speelfonteinen op het Herbert Hooverplein afgelopen weekend dienst weigerden, sluit ook het zwembad in Kessel-Lo tot 2 juli de deuren voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt.