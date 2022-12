Oude pastorie in Lubbeek krijgt nieuw leven als kunsthuis, met plek voor onderwijs, tentoonstellingen en concerten: “We hebben alvast 1,1 miljoen gebudgetteerd”

Investering van 1,1 miljoen

“Er gebeurde al een eerste herbestemmingsonderzoek. Daaruit kwam naar voren dat die 1,1 miljoen ongeveer voldoende is om alleen het gebouw te restaureren zonder enige specifieke invulling voor het cultureel doel of om de ruimtes te optimaliseren,” zegt schepen Simoens. “Ondertussen hebben we ook een 3D scan besteld en wachten we op het tweede deel van dat herbestemmingsonderzoek. Daarna kunnen we een definitief akkoord over de erfpacht sluiten met de kerkfabriek en gaan we verder met de concrete invulling. We willen een modern, toegankelijk, historisch resultaat met zoveel mogelijk ruimte voor kunst en ontmoeting. Dat bedrag zal dus nog oplopen. Enkele jaren geleden had je de protesten in de kunstensector, maar in Lubbeek leeft cultuur als nooit tevoren. We renoveren deze legislatuur onze ontmoetingszalen voor 900.000 euro, nu starten we een volgend miljoenenproject op en ondertussen investeren we ook in projecten als onze streetart of activiteiten in de bibliotheek. Ook in 2023 staan er nog verschillende projecten op stapel.”