Oud politiekantoor van Lubbeek maakt in oktober plaats voor groen: “We blijven werken aan ontharding”

“De zomer was prachtig, maar ook heel droog”, vertelt burgemeester Theo Francken (N-VA). “Lubbeek is niet enkel heel streng op verhardingen van voortuinen aan nieuwe bouwkavels, we geven ook het goede voorbeeld. Zo slopen we de komende weken het oud-gemeentehuis in Lubbeek en maken we er een groen plein van. In Linden ontharden we de komende maanden de parking naast de kerk, het groot plein aan de Jachthuislaan en het groot plein aan de Jeugdsquare, het ‘Rode plein’ in de volksmond. In Binkom plannen we het groot plein aan de Sint-Rochtuskapel te ontharden. In Pellenberg het dorpsplein na de verhuis van de school. Vandaag is onze subsidie-aanvraag ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. We gaan van deze onthardingen blauwe en groene parels maken. Onze toppers, schepenen Davy Suffeleers en Tania Roskams, minister Zuhal Demir en gedeputeerde Bart Nevens trekken dit dossier op respectievelijk Lubbeeks, Vlaams en Vlaams-Brabants niveau.”