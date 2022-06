Opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen opent in centrum van Lubbeek: “Warme en hoopvolle thuis met de nodige begeleiding”

In het najaar zullen de werken aan het nieuwe psychiatrisch verzorgingstehuis in het centrum van Lubbeek starten en zal onder andere de voormalige kloostersite helemaal leeg moeten. Lubbeek heeft echter kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, en het op gang komen van de massale vluchtelingenstroom, beslist om hen toch nog een tijdelijke thuis te bieden in de voormalige kloostersite. Veel bloed, zweet en tranen later is het indrukwekkend wat er op korte tijd verwezenlijkt is om plaats te bieden aan 39 Oekraïense vluchtelingen.

Quote Het is enorm belangrijk om hen zo veilig en comforta­bel mogelijk op te vangen en steeds psychologi­sche en medische begelei­ding te voorzien Theo Francken (N-VA)

“Dankzij Z.org KULeuven, eigenaar van het pand, en onze goede samenwerking met hen kunnen we het pand de komende maanden ter beschikking te stellen van Oekraïense vluchtelingen”, vertelt burgemeester Theo Francken (N-VA).

Vrouwen en kinderen

“Het heeft enkele weken in beslag genomen om het pand helemaal klaar te maken om hen zo comfortabel mogelijk op te vangen, maar we zijn trots op het resultaat. De komende dagen verwachten we de eerste gezinnen en dat zullen vooral vrouwen en kinderen zijn. In Lubbeek hebben we momenteel al acht Oekraïense gezinnen die bij mensen thuis verblijven en daar loopt het goed. De mensen die we hier gaan opvangen komen onder andere uit het Oosten, zoals bijvoorbeeld uit Marioepol, en wat er daar gebeurd is tart elke verbeelding. Daarom is het enorm belangrijk om steeds een psychologische en medische begeleiding te voorzien.”

Volledig scherm Opening opvangcentrum Oekrainse vluchtelingen in Lubbeek. © Vertommen

“De lichamelijke en mentale zorg zijn heel belangrijke aspecten tijdens het opvangen van de Oekraïense vluchtelingen in Lubbeek”, vult schepen Hugo Simoens (CD&V) aan. “We werken nauw samen met de huisartsenkring en bieden een volledige medische screening aan. De kans bestaat dat zij jaren in ons land zullen verblijven het is dus belangrijk om vanaf het begin zo goed mogelijk voor hen klaar te staan. In verband met de psychologische begeleiding werken we samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Daar zullen zij altijd terecht kunnen wanneer ze dat nodig achten.”

Warme en hoopvolle thuis

“Z.org KULeuven, Rotary Club Leuven Rotselaar, Firma Vrancken, Imec, de poetsdienst, de sociale en technische dienst van gemeente Lubbeek en zelfs de zusters hebben allemaal meer dan hun steentje bijgedragen. We hebben een heel tof team klaarstaan om de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen in het hart van ons dorp. De ligging in het centrum is ideaal: de school, winkels en openbaar vervoer liggen op wandelafstand. De naam ‘zomerhuis Lubbeek’ doelt op het gegeven dat we ze een warme en hoopvolle thuis willen geven deze zomer en dat het hopelijk voor hen maar een tijdelijke noodzaak is”, besluit schepen An Wouters, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

