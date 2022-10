Oprichting Vrijwilligerskorps Lubbeek unaniem goedgekeurd: “Onze hulpdiensten zijn top, maar een tweedelijnshulpverlening is ook nodig”

“Ik ben verheugd dat alle partijen ons voorstel tot oprichting van het Vrijwilligerskorps Lubbeek steunen. De unanieme politieke steun om een stevige tweedelijnshulpverlening uit te bouwen in Lubbeek is een opsteker”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA). “Alles is klaar om de opleiding te starten. Een veertigtal jongvolwassenen zullen opleidingen krijgen in EHBO, brandpreventie, psychosociale hulpverlening, schadeclaims en verzekeringen, waterhuishouding, rampenplanning, crisiscommunicatie en zo veel meer. We verhogen de weerbaarheid van onze samenleving en zorgen ervoor dat we beter voorbereid zijn op de toekomst. Intensere klimatologische fenomenen zoals stormen, hittegolven en stortbuien zullen hoogstwaarschijnlijk ook West-Europa te beurt vallen. De eerstelijnsdiensten (brandweer, politie, defensie, civiele bescherming) zijn top in ons land, maar de tweede lijn is bijzonder mager bedeeld. Hier doen we nu iets aan.”

In deze tijden moeten we meer durven teruggrij­pen naar de prachtige slagzin van de gewezen Amerikaan­se president John F. Kennedy: ‘Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.’

Opleidingen

De opleidingen starten al in november en eindigen in maart 2023. Op het einde krijgen de leden van het Vrijwilligerskorps Lubbeek een certificaat van de gemeente en een veiligheidshesje met het ‘Vrijwilligerskorps Lubbeek’-logo op. “De gouverneur van Vlaams-Brabant zal die hesjes uitreiken, hopelijk kan ook Vlaams Minister-President Jan Jambon, bevoegd voor het vrijwilligerswerk in Vlaanderen, aanwezig zijn”, zegt Francken. “Er zullen uiteraard ook oefeningen en terugkomdagen georganiseerd worden. We laten deze opgeleide groep niet los. Mijn droom van meer helpende handen van en voor Lubbeek komt dichterbij. In deze tijden moeten we meer durven teruggrijpen naar de prachtige slagzin van de gewezen Amerikaanse president John F. Kennedy: ‘Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.’