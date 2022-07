Opendeurdag met kunst en creabeurs in PVT Lubbeek op zondag 10 juli

Door een infosessie, maquette, 3D-plannen en een levensgrote proefkamer, krijgen bezoekers een visueel voorsmaakje van hoe de toekomstige PVT gebouwen eruit zullen zien en hoe men daar wil samenleven. Bovendien is de opendeur een uitgelezen kans om de talenten van bewoners en van andere lokale kunstenaars tot hun recht te laten komen in een expositie. De oude gebouwen en de binnenplaats zijn een ideale ruimte voor een kunst- en creabeurs.

“Gezien het PVT-team participatie in de samenleving erg belangrijk vindt voor de bewoners én graag Kunst willen tonen met een grote K en niet met de grote P van psychiatrie, willen ze de werken van bewoners en andere lokale kunstenaars naast en door elkaar tonen”, klinkt het. “Kunst gemaakt door een psychiatrische patiënt is immers even waardevol en mag als dusdanig getoond worden. Niet kunstzinnig? Geen probleem! Indien je liever komt genieten van een hapje en een drankje ben je uiteraard ook welkom!”