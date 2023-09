Ondernemersevent van Lubbeek is schot in de roos

Fototen­toon­stel­ling ‘Liefdevol­le Lijven’ wil het taboe doorbreken: “Mensen met een handicap krijgen met heel wat vooroorde­len over hun seksuali­teit te maken”

In de Leuvense evenementenruimte Hal 5 is maandagavond de gratis fototentoonstelling ‘Liefdevolle Lijven’ van start gegaan. De expo van Ditto vzw en fotografe Morgane Gielen brengt tien koppels open en bloot in beeld, elk met een mentale of fysieke beperking, en vertelt met hun verhaal zonder taboes: over liefde, seksualiteit en leven met beperkingen.