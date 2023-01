Nog twee wijkvergaderingen met schepencollege op de planning

“Inspraak is heel belangrijk voor ons lokaal bestuur. We organiseren in elke deelgemeente een groot inspraakmoment in aanwezigheid van het voltallig schepencollege. De bedoeling is om onze realisaties en plannen te presenteren, maar vooral om goed te luisteren naar de vragen en bezorgdheden van onze burgers”, zegt burgemeester Theo Francken (N-VA). Zaterdag 28 januari zijn de inwoners van Binkom nog welkom in feestzaal Santro vanaf 10 uur om met het bestuur in dialoog te gaan. Op donderdag 16 februari zijn de inwoners van Sint-Bernard in de Parochiezaal Sint-Bernard (naast de kerk) om 20 uur aan de beurt.