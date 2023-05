Nieuw fietspad langs Geestbeek

Er komt een nieuw fietspad langs de Geestbeek in Lubbeek. “We zetten door met ons project ‘Lubbeek Fietst!’ Na het project van de Ganzendries is dit opnieuw een mijlpaal in de verbetering van de fietsinfrastructuur”, zegt schepen van Openbare Werken Davy Suffeleers (N-VA).