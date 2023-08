Natuurpunt Lubbeek viert 30 jaar De Spicht met optreden van Paul Michiels

Alweer vandalisme in sportkooi van gemeente­school: Vandalen krijgen 48 uur de tijd om zich vrijwillig te melden bij de wijkpoli­tie

De voorbije dagen was er alweer vandalisme in de sportkooi van de gemeenteschool in Glabbeek. Meerdere voetballen werden er in brand gestoken, waardoor er ook brandschade is aan het kunstgras van de sportkooi.