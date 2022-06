Minister Annelies Verlinden (CD&V) huldigt nieuw politiekantoor in

In aanwezigheid van provinciegouverneur Jan Spooren, procureur des Konings van Leuven Hans Van Espen en het voltallige politiecollege kreeg minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de eer om de gedenkplaat te onthullen. Het viel de minister meteen op dat het gebouw bijzonder transparant is en dat alle diensten –op de wijkdiensten na dan- vlot kunnen samenwerken in het nieuwe politiecommissariaat. “Precies deze samenwerking en de sterke investering in informatica om informatiegericht te werken, is de sleutel tot succes voor een politiezone”, klinkt het.

Duurzaam

Korpschef Walter Vranckx is tevreden dat er alsnog een officieel moment kwam om het nieuwe kantoor in te huldigen. “We namen het gebouw al in november 2021 in gebruik maar een officiële inhuldiging moest wachten omwille van de coronamaatregelen. We zijn blij dat er nu toch een plechtig moment heeft plaatsgevonden maar vooral ook dankbaar dat onze personeelsleden eindelijk kunnen werken in een gebouw dat voldoet aan de hedendaagse normen op een duurzame manier. Dit bevordert zeker de sfeer op de werkvloer en onze bevolking kan dan ook zeker zijn dat men op een kwalitatieve manier wordt opgevangen en verder wordt geholpen in onze politiezone.”