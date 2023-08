Lubbeekse twintiger krijgt celstraf na partnergeweld

Van een lege naar een volle Oude Markt op Hap­je-Tapje…met dank aan radiozen­der Willy

Het was afgelopen zondag zeker geen topeditie voor Hapje-Tapje in Leuven en daar zaten de weergoden voor veel tussen maar uiteindelijk liep de stad toch aangenaam vol in de vroege vooravond. Meer zelfs, op de Oude Markt barstte nog een feestje los.