Lubbeek Zingt zondag: “We brengen populaire liedjes die tot het collectief geheugen behoren”

Linden Lokale wijnen degusteren tijdens het lopen? Het kan deze zomer in het Hageland: “Linden als wijndorp in de picture zetten”

Wine Walk & Run is een uniek evenement in Linden waar deze zomer sport en wijn centraal staan. Op 28 augustus leggen deelnemers een tiental kilometer af tussen de wijngaarden terwijl ze onderweg genieten van de beste wijnen van het Hageland. Burgemeester Theo Francken (N-VA) ging alvast eens degusteren. En lopen. “We zijn al enkele jaren aan het werk om de dorpskern van Linden op te waarderen en deze plek als het wijndorp van het Hageland in the picture te zetten.”

6 juli