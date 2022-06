Lubbeek zet kunst in de kijker met eindejaarstentoonstelling en kunstroute

LubbeekNaar goede gewoonte mochten de laureaten van de academie van Lubbeek ook dit jaar hun diploma’s in ontvangst nemen in de bibliotheek. Hierbij werd ook de eindejaarstentoonstelling geopend door schepen van kunstonderwijs Hugo Simoens (CD&V). Deze zal in de bibliotheek van Lubbeek te bezichtigen zijn tot en met zaterdag 13 augustus.

Schepen van cultuur en kunstonderwijs Hugo Simoens vergeleek bij deze opening de nood aan cultuur met de nood aan eten en drinken. Beiden zijn noodzakelijk om te blijven leven. “We zijn pas onszelf als we verhalen kunnen vertellen en kunst is onze manier om verhalen te vertellen. Onze academie is voor het vertellen van verhalen als wat een koksopleiding voor ons eten is. Het maakt het mooier, rijker, beter. Door elkaar te ontmoeten kunnen onze studenten bijleren van de leerkracht én elkaar.”

Kunstroute

Nieuw dit jaar is de kunstroute in het centrum van Lubbeek. Bij 14 Lubbeekse handelaars hangen werken van deze kunstenaars. Tot en met 26 juni kan iedereen zich laten verrassen door deze werken terwijl men een bril koopt, bij de garage langsgaat of een pintje gaat drinken.

“Het is belangrijk dat kunst uitbreekt. Met initiatieven zoals dit brengen we de Lubbekenaren in contact met het schone. Zo geven we de cursisten van de academie een extra podium én verrassen we onze bevolking met het vele talent dat onze gemeente rijk is”, vertelt Schepen Hugo Simoens.

Ook schepen van lokale economie An Wouters is enthousiast: “Net als deze kunstenaars zijn onze handelaars creatief én ondernemend. Door in te tekenen op dit initiatief verrassen ze hun klanten en bieden ze hen zo een extraatje aan. Dat is typisch voor de Lubbeekse handel: er is altijd iets te beleven.”

