Lubbeek wapent zich tegen energiecrisis: verwarming in openbare gebouwen lager, besparen op elektriciteitsverbruik en energiefonds voor inwoners

“De normentemperatuur voor de publieke delen van de openbare gebouwen wordt verlaagd naar 19 graden”, vertelt Theo Francken (N-VA). “In het kader van het welzijn op de werkvloer en om bijkomende afwezigheden te vermijden kunnen de kantoorruimtes desgewenst bijkomend verwarmd worden tot max 22 graden. De verwarming wordt geregeld via de centrale sturing. Het individueel verwarmen van kantoren met elektrische radiatoren wordt verboden. Indien een werknemer toch koud gerelateerde klachten zouden ontwikkelen wordt met een geijkte thermometer een 48uurs meting uitgevoerd op basis waarvan in samenspraak met de dienst welzijn bijsturing mogelijk is. Er wordt per gebouw en via een rotatiesysteem een energiecoach aangesteld die bij het beëindigen van de werkdag een ronde doet van het gebouw om een extra controle te doen op de instelling van de radiatoren. In het weekend wordt het gemeentehuis van zaterdag middag tot zondag nacht niet meer verwarmd.”