Lubbeek treedt toe tot het pilootproject Sterrengemeenten

Concreet steunt de gemeente Lubbeek de vzw Sterrenkinderen met een bedrag van €1000 dat geïnvesteerd wordt in een chattool, de ondersteuning van ouders die zwangerschapsverlies hebben meegemaakt, communicatie over het project en begeleiding in het kader van wereldlichtjesdag. Op de gemeenteraad becijferde schepen Simoens dat statistisch gezien 6 à 8 gemeenteraadsleden zwangerschapsverlies hadden meegemaakt. Het punt werd nadien, ondanks enkele kritische vragen, unaniem goedgekeurd.

“Een zwangerschapsverlies is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor de ouders van dit ongeboren leven. Ieder gaat er op zijn manier mee om en de klap komt vaak pas achteraf. Daarom is het belangrijk dat we er als samenleving elk moment staan om de mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen” zegt Lubbeeks schepen van Welzijn Hugo Simoens. “Van één op de zeven zwangerschappen is bekend dat deze eindigt in zwangerschapsverlies. Waarschijnlijk liggen de cijfers nog hoger. Het is belangrijk dat we hierover kunnen praten zodat iedereen zich gesterkt voelt om het verlies op zijn of haar manier te verwerken. Onze gemeente heeft al een sterretjesweide op de begraafplaats van Lubbeek. Nu willen we ook onze hand uitsteken naar zij die deze hulp kunnen gebruiken.”