Lubbeek maakt samen met inwoners werk van nieuw klimaatactieplan met participatieraad en workshop

LubbeekHet lokaal bestuur van Lubbeek maakt werk van een nieuw klimaatactieplan dat tegen eind 2022 klaar moet zijn. In dit plan wil men concrete acties opnemen om de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2030 drastisch te verminderen en om de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast beter op te vangen. In september staat er een participatie klimaatraad en een klimaatworkshop op het programma.

Wil jij je als inwoner, met je collega’s, je buurt of vereniging inzetten om Lubbeek nog klimaatvriendelijker te maken? Dan is er op 14 september in Zaal Libbeke een participatie klimaatraad en op 28 september een klimaatworkshop.

“Tijdens de participatie klimaatraad kom meer te weten over de huidige CO2-cijfers en klimaatrisico’s in Lubbeek”, klinkt het bij het bestuur van Lubbeek. “We lichten kort de krijtlijnen en de geplande inspanningen van het klimaatactieplan toe. Nadien kan je ideeën geven om inwoners en verenigingen tot positieve klimaatinspanningen aan te zetten. Het energieverbruik in woningen en het particulier en commercieel transport zijn immers goed voor ruim meer dan de helft van de CO2-uitstoot in onze gemeente. Kan je er niet bij zijn, maar heb jij toch enkele goeie ideeën? Mail naar milieu@lubbeek.be”

Klimaatworkshop

De klimaatworkshop vindt woensdag 28 september van 19.30u tot 22.30u plaats in zaal Libbeke. “Wil jij je echt engageren om heuse klimaatacties uit te werken en heb jij misschien al concrete interesse of expertise in gerelateerde domeinen zoals energiezuinig wonen, duurzame mobiliteit of water en groen? Tijdens de workshop vertrekken we onder andere van de ideeën van de participatie klimaatraad van 14 september 2022. De meest haalbare en impactvolle voorstellen worden verder uitgewerkt tot realistische acties. Deze acties kunnen nadien mee opgenomen worden in het klimaatactieplan en in samenwerking met de inwoners en verenigingen worden uitgevoerd. Meer info – milieu@lubbeek.be.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.