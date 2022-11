Lubbeek herdenkt Wapenstilstand in elke deelgemeente: “Warme oproep aan alle inwoners om de vieringen bij te wonen”

LubbeekWapenstilstand zal op vrijdag 11 november in elke Lubbeekse deelgemeente herdacht worden. Naast toespraken zal per school een delegatie van kinderen, onder begeleiding van leerkrachten en/of directie, de herdenkingsmomenten opluisteren met een gedicht of een knutselwerk. “Dit vergroot hun betrokkenheid en wordt erg geapprecieerd door de oud-strijders”, vertelt schepen An Wouters.

Vorige week namen de leerlingen van Pellenberg en Binkom ook al deel aan een tweedaagse uitstap naar de IJzer. Deze meerdaagse uitstap kadert in het programma omtrent herinneringseducatie van de gemeente Lubbeek. An Wouters, schepen van Onderwijs, startte vorig jaar met een project rond herinneringseducatie dat het lokaal bestuur mee financiert in de vijf Lubbeekse scholen.

“Het is belangrijk om onze geschiedenis levend te houden zodat ook de volgende generaties hierin inzicht krijgen. Zo leert onze jeugd niet alleen wat oorlog betekent maar leert ze ook de waarde van vrede kennen. Alle kinderen van het vijfde en/of zesde leerjaar van onze vijf Lubbeekse scholen gaan hier dieper op in tijdens de herinneringsklassen. Ze maken een tweedaagse uitstap naar de IJzer. Hierbij bezoeken ze de IJzertoren, Tyne Cot Cemetery, de loopgraven en het museum Passschendaele. Als afsluiter wonen ze ’s avonds ‘The Last Post’ bij. Dit moment van bezinning laat een diepe indruk op hen na. Verder zal op 16, 17 en 18 november de organisatie ‘Hikketakketoe’ een toneelvoorstelling over Wereldoorlog II opvoeren voor de leerlingen. Het wordt opnieuw een beklijvende vertelling over de oorlog, op kindermaat.”

11 november herdenking

Op vrijdag 11 november is het Wapenstilstand en ook die cruciale gebeurtenis in de geschiedenis zal uitgebreid herdacht worden in Lubbeek. “In elke deelgemeente gaan er 11 november-vieringen door, stelt An Wouters. “Zelf geef ik jaarlijks een toespraak aan het oorlogsmonument in Lubbeek. Per school zal een delegatie van kinderen, onder begeleiding van leerkrachten en/of directie, de herdenkingsmomenten opluisteren met een gedicht of een knutselwerk. Dit vergroot hun betrokkenheid en wordt erg geapprecieerd door de oud-strijders. We doen hierbij een warme oproep aan alle inwoners om deze vieringen bij te wonen. Door vandaag te herdenken wat in het verleden is gebeurd, kunnen we hopelijk een veilige toekomst creëren.”

“Alle schepenen zijn aanwezig op de herdenkingsvieringen in de andere deelgemeenten”, vult Burgemeester Theo Francken aan. “De oorlog in Oekraïne maakt het schrikwekkend concreet en dichtbij. Duiding hierbij geven is cruciaal opdat onze jeugd vertrouwen blijft hebben in de toekomst. Het brengt hen ook respect bij voor de oudere generaties en ons verleden.”

Programma 11 november Lubbeek 10u10 – samenkomst aan feestzaal Libbeke – optocht naar oorlogsmonument 10u25 – plechtigheid en toespraken aan het oorlogsmonument Toespraak burgemeester Theo Francken en schepen Geert Bovyn 11u – herdenkingsviering Oud Wapenbroeders Pellenberg 10u – herdenkingsviering in de kerk te Pellenberg gevolgd door hulde aan het oorlogsmonument met toespraken Toespraak schepen An Wouters Linden 10u15 – samenkomst aan de ingang van de parochiekerk in Linden 10u30 – plechtige eucharistievering ter nagedachtenis van de gesneuvelden 11u20 – vertrek in stoet naar het kerkhof in Linden 11u30 – huldiging aan het monument van de gesneuvelden met toespraken Toespraak schepen Hugo Simoens, samen met Schepen Tania Roskams Binkom 10u50 – samenkomst aan de kerk Binkom 11 u – 11 november mis in de kerk St. Jan de Doper, gevolgd door herdenking, toespraken en bloemenhulde Toespraak schepen Davy Suffeleers

