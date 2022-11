Lubbeek gaat ‘s nachts straatverlichting doven tijdens weekdagen: “Meeste inbraken gebeuren tussen 14 en 22 uur”

“Dit aangepaste brandschema zal voor de gemeente een geschatte besparing opleveren van ca. 70.000 euro per jaar. Bovendien past het doven ook in de duurzame beleidsvisie van het gemeentebestuur. We zullen als gemeente 28 ton CO² minder uitstoten per jaar en ook onze biodiversiteit (nachtinsecten, vleermuizen, …) zal hierdoor positief beïnvloed worden”, zegt Davy Suffeleers (N-VA), schepen van Openbare Werken.

Veel mensen associëren duisternis met gevaar en menen dat het veiligheidsgevoel erop achteruit gaat, maar burgemeester Theo Francken (N-VA- sust. “De ervaring van andere gemeenten waar de straatverlichting al jaren gedoofd wordt, leert ons echter dat er geen reden tot paniek is. Automobilisten rijden trager wanneer de wegen niet verlicht zijn en zien tegenliggers beter afkomen. Ook op vlak van inbraken heeft het doven geen impact. Zo gebeuren de weinige inbraken die onze gemeente kent bijna allemaal tussen 14 en 22 uur. We moeten dus geen angst hebben voor een stijging, inbrekers vallen immers beter op als ze zich verplaatsen doordat er geen andere lichtbronnen zijn.”

Drie schakelzones

“Lubbeek is onderverdeeld in drie schakelzones. Samen met Bekkevoort, Linter, Zoutleeuw, Kortenaken, Tielt-Winge en Geetbets zal het schakelplan in Binkom ingaan op 1 december 2022. De rest van de gemeente zal gedoofd worden op basis van de planning van Fluvius”, geeft Suffeleers nog mee. Niet alle wegen op het grondgebied vallen echter onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Beslissingen over gewestelijke wegen worden genomen in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).