Lubbeek brengt ‘Het verhaal van Vlaanderen’ naar gemeentelijke basisscholen

Vlaamse geschiedenis

In Pellenberg start de hele school ’s morgens met het zingen van een Vlaams lied op de speelplaats. In Linden sluit de ganse school vrijdagmiddag de week af met ‘Vlaanderen mijn land’ van Will Tura, in de hedendaagse versie van Like me. “Stilstaan bij onze Vlaamse geschiedenis, cultuur en identiteit is iets positiefs en natuurlijks. Dat geven we onze kinderen mee. Ook in Lubbeek schrijven we mee aan het verhaal van Vlaanderen.”, besluit burgemeester Theo Francken.