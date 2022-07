Lokale wijnen degusteren tijdens het lopen? Het kan deze zomer in het Hageland: “Linden als wijndorp in de picture zetten”

LindenWine Walk & Run is een uniek evenement in Linden waar deze zomer sport en wijn centraal staan. Op 28 augustus leggen deelnemers een tiental kilometer af tussen de wijngaarden terwijl ze onderweg genieten van de beste wijnen van het Hageland. Burgemeester Theo Francken (N-VA) ging alvast eens degusteren. En lopen. “We zijn al enkele jaren aan het werk om de dorpskern van Linden op te waarderen en deze plek als het wijndorp van het Hageland in the picture te zetten.”

In Linden staat er op 28 augustus wel een heel uniek evenement op het programma: de Wine Walk & Run. Een gloednieuw loop- en wandelevenement waar deelnemers kiezen uit 8,5 of 13,5 km lopen of wandelen met start en finish aan de kerk van Linden. Tijdens het lopen of wandelen tussen de wijngaarden en door de bossen kunnen de sportievelingen ook genieten van wijndegustaties.

“Beleving staat centraal in dit nieuwe, gezellige sportieve evenement dat de geneugten van het Hageland combineert”, vertelt Gert Van Goolen van Golazo. “Er wordt gelopen of gewandeld door wijngaarden, bossen en velden, nu eens door holle wegen, dan weer met wijdse uitzichten. Van het Lindenbos gaat het naar het Chartreuzenbos en de velden eromheen. Onderweg geniet elke deelnemer van enkele kleine wijndegustaties. Net voor de finish brengen de deelnemers een bezoek aan het Wijnatelier van Wijnkasteel Vandeurzen. Na die laatste wijndegustatie kan iedereen gezellig nakaarten in de pop-up wijnbar. Iedereen vindt zijn gading in het parcours: zowel occasionele als meer getrainde lopers en wandelaars. Het glooiende parcours wisselt verharde wegen met bospaden en veldwegen af, maar het wordt nooit een trail. Er is ook geen tijdsopname, iedereen kan dus optimaal genieten. Lopers starten tussen 9u30 en 10u30, de wandelaars tussen 11u en 14u. Inschrijven kan op de website.”

Linden wijndorp

Burgemeester Theo Francken kent het parcours, dat letterlijk grotendeels in zijn achtertuin ligt, als geen ander. “Het is fantastisch om hier te lopen of te wandelen. Het bos is zeer goed onderhouden, de wijngaard is schitterend. We zijn al enkele jaren aan het werk om de dorpskern van Linden op te waarderen en deze plek als het wijndorp van het Hageland in the picture te zetten. Dit evenement zal daar zeker toe bijdragen. Ik zal er zelf bijzijn op 28 augustus met familie en vrienden!”

De Wine Walk & Run staat tevens in het teken van de ziekte van Duchenne. Deelnemers kunnen via hun deelname het Rondoufonds ondersteunen en steunen daarmee het onderzoek naar deze progressieve spierziekte.

Volledig scherm FOCUS COVERAGE REQUESTED TO BELGA Lubbeek Mayor Theo Francken pictured during a press conference to present the Wine Walk & Run Hageland event, in Linden, Tuesday 05 July 2022. A brand new running and walking event will take place in Linden (Lubbeek) on Sunday 28 August: the Wine Walk & Run Hageland. You can run or walk between the vineyards and through the woods and enjoy a glass of wine. BELGA PHOTO CHRISTOPHE KETELS © BELGAPLUS

