Komt er een Hubo langs de Diestsesteenweg in Lubbeek? Buurtbewoners zijn bezorgd en dienen beroepschrift in

Hubo wil zich vestigen in het pand van Happyland langs de Diestsesteenweg in Lubbeek, maar tientallen buurtbewoners hebben ondertussen een beroepschrift ingediend bij de Provincie. Zij vrezen dat de komst van de doe-het-zelfzaak teveel overlast met zich mee zal brengen. “Ze vrezen ook dat de veiligheid van fietsers en voetgangers in het gedrang zou komen”, vertelt schepen Tania Roskams.

Het pand van Happyland in de Melkerijstraat in Lubbeek staat nu al een tijdje te koop. Doe-het-zelfzaak Hubo is heel geïnteresseerd om het over te nemen, maar dat zien tientallen buurtbewoners niet zitten. Zij dienden een beroepschrift in bij de Provincie die het dossier nu onder de loep neemt. De buurtbewoners vrezen vooral voor overlast met de komst van een Hubo: ongerustheid over het extra verkeer aan de lichten en sluipverkeer in de omliggende straten. “Alsook over de onveilige situaties voor fietsers en voetgangers”, klinkt het bij oppositiepartij Groen in Lubbeek. “De gemeente zou dit aankaarten bij Agentschap Wegen en Verkeer. Gebeurde dit al en werden de burgers gehoord? Bovendien zijn er eisen gesteld aan vergroening van de parking. Kan er ook ontharding gevraagd worden?”

Overlast en onveiligheid

“Het dossier ligt nu inderdaad bij de provincie, de burgers kunnen daar gehoord worden”, stelt schepen Tania Roskams. “De buurtbewoners vrezen dat de komst van een Hubo overlast zou veroorzaken en de veiligheid van fietsers en voetgangers in het gedrang zou komen. Een tijdje geleden zijn er echter slimme verkeerslichten aan het kruispunt met Geestbeek en de Diestsesteenweg geïnstalleerd. De lichten staan nu afgesteld om telkens twee auto’s door te laten bij groen, maar als de Hubo er zou komen dan kunnen we bekijken om dit aantal te verhogen. Sluipverkeer is een andere bezorgdheid van de buurtbewoners, maar we zijn eigenlijk niet zeker of de komst van een Hubo zoveel meer verkeer in het algemeen met zich mee gaat brengen tegenover Happyland. Dat moeten we afwachten, maar indien dit het geval is zullen we maatregelen treffen. Sluipverkeer willen we absoluut vermijden.”

Groene buffer

De ruime parking aan het pand wordt ook aangepakt. “We zorgen dat er veel meer groen komt", vervolgt Roskams. “Zo komt er al zeker een grote groene buffer naar de omliggende woningen en zullen er bomen worden aangeplant op de parking. Ontharding van de parking zijn we echter niet van plan. De provincie zal binnenkort een uitspraak doen over de bezorgdheden van de buurtbewoners en dan bekijken we samen met het bestuur, de inwoners en Hubo wat we precies gaan doen.”

Volledig scherm Komt er een Hubo in de plaats van Happyland langs de Staatsbaan in Lubbeek? © Vertommen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.