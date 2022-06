Kom op 10 juli meefeesten tijdens Vlaanderen Zingt

Leuven/Kessel-Lo Sport en spel op nieuwe muurschil­de­ring Provinci­aal Domein

Kunst in de openbare ruimte boomt ongenadig. De jongste mural bevindt zich in het Provinciaal Domein in Kessel-Lo, waar de keermuur van het basketbalterreintje een likje verf kreeg.

10:21