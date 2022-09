Kasteel in Pellenberg wordt beschermd erfgoed: “Leerlingen zullen de waarde van onroerend erfgoed dagelijks ervaren”

LubbeekHet kasteel de Maurissens in Pellenberg wordt vanaf 5 oktober beschermd erfgoed. Het kasteel werd door de KUL in erfpacht gegeven aan de gemeente Lubbeek om er vanaf 2025 de gemeentelijke kleuter- en lagere school van Pellenberg onder te brengen. “We hechten veel belang aan het verankeren van het onroerend erfgoed in onze gemeente”, vertelt burgemeester Theo Francken (N-VA)

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, beschermt het kasteel de Maurissens in Pellenberg voorlopig als monument met overgangszone. Vanaf 5 oktober zal de erkenning definitief worden. “Dit kasteel is een typisch voorbeeld van de creativiteit waarmee ontwerpers aan de slag gingen in de wederopbouwperiode na de Eerste Wereldoorlog. Het is een getuige van de bevolking die weer recht klautert na een vreselijke periode en meteen haar eigen identiteit bevestigt. De nieuwe bestemming als gemeenteschool geeft de kinderen van Lubbeek binnenkort rechtstreeks toegang tot waardevol erfgoed in hun omgeving”, aldus minister Diependaele.

Bij de doortocht van de Duitse troepen in 1914 werd het kasteel ernstig beschadigd, waarna de familie de Maurissens al in 1916 architect Chrétien aanstelde voor de wederopbouw van haar kasteel. Hij ontwierp een U-vormig landhuis met een sterke visuele relatie tot het omringende park van 16 hectare, dat talrijke oude en zeldzame bomen herbergt. “De voorlopige bescherming is een erkenning van de aanwezige erfgoedwaarden en helpt om deze waarden maximaal in stand te houden of te verbeteren. We hechten immers veel belang aan het verankeren van het onroerend erfgoed in onze gemeente”, vult burgemeester Theo Francken (N-VA) aan.

“Het kasteel de Maurissens werd in maart 2022 door de Katholieke Universiteit Leuven in erfpacht gegeven aan de gemeente Lubbeek”, vertelt schepen van Onderwijs An Wouters (N-VA). “De gemeentelijke kleuter- en lagere school van Pellenberg zal hier worden ondergebracht vanaf 2025. Het creëren van een rustgevende, stimulerende leeromgeving in groene natuur is immers een kernpunt van ons gemeentelijk pedagogisch project. Het kasteel is zodanig ontworpen dat men vanuit de noord-, oost- en zuidzijde meteen zicht heeft op bijna het volledige park. Het kasteel en het park hebben dus een directe visuele band met elkaar. Het kasteel heeft verder belangrijke erfgoedwaarden, zowel op historisch als architecturaal vlak. De leerlingen zullen de waarde van onroerend erfgoed dagelijks ervaren en zullen hierbij maximaal kunnen genieten van de prachtige omgeving.”

