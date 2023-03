Joren Loockx schiet VK Linden voorbij leider Fenixx (3-2): “We zijn zeker nog niet afgeschreven”

Zes rusthuizen toegevoegd aan lijst voor verhoogd toezicht van Zorg en Gezondheid

Er zijn opnieuw zes rusthuizen toegevoegd aan de lijst verhoogd toezicht van Zorg en Gezondheid. Het gaat om rusthuizen in Leuven en de rand rond Brussel. Zorg & Gezondheid geeft woonzorgvoorzieningen waar zich ernstige of aanhoudende klachten voordoen, nog een kans om zich in regel te stellen.