Joren Loockx en VK Linden spelen kwartfinale beker van Brabant: “Duels tegen Wambeek Ternat leveren altijd spektakel op”

“Ik ben eerlijk gezegd echt wel blij met deze affiche”, lacht kapitein Joren Loockx. “Onze laatste drie onderlinge duels waren altijd heel plezant. Leuk om naar te kijken, want er viel telkens wel het nodige spektakel te beleven, met veel kansen en veel goals. Hopelijk is dat nu zondag ook weer het geval. Ik vind Wambeek Ternat sowieso een van de betere, zo niet de beste ploeg van de reeks, maar we hebben al getoond dat we onze voet naast hen kunnen zetten. Onze laatste confrontatie werd thuis nog met 3-2 gewonnen. Een gelijkspel was toen misschien wel correct geweest, maar goed. Het waren drie belangrijke punten die we daar meegepakt hebben. We spelen dit keer op verplaatsing, maar ik verwacht ook nu weer een open wedstrijd.”

Reeks voortzetten

VK Linden toonde zich tijdens de voorbereiding al eens tijdens de Croky Cup. “Het zou mooi zijn, mochten we die lijn ook kunnen doortrekken in de beker van Brabant”, aldus Loockx. “Onze voorbereiding was inderdaad behoorlijk, maar dan zijn we plots met 0 op 15 aan de competitie begonnen. Dat dragen we nu nog altijd mee. Al moet ik wel zeggen: die 21 op 30 die we nadien neergezet hebben, is toch lang niet verkeerd. Die 3-1 in Borght was ons laatste nederlaag, waarna we zeven keer op rij ongeslagen bleven. We kunnen dus tevreden zijn met hoe de ploeg nu staat. Als we dit opnieuw kunnen neerzetten in de terugronde, zal ons seizoen zeker nog wel geslaagd zijn. Of de tweede periodetitel een doelstelling is? Alles ligt nog open, maar daar spreken we op dit moment nog niet over.”