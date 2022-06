Jongste telg in kappersfamilie opent eigen ‘hair lounge’: “Ibiza introduceren in Lubbeek, maar de kapper houdt het bij water.”

The Groomer zet zichzelf in de markt als hair lounge. Het verschil met een doorsnee kapsalon? “Voor mij is het de sfeer,” zegt Micke. “Zelf ben ik verliefd geworden op Ibiza. Dat vakantiegevoel wilde ik naar Lubbeek. Zon, zee en strand, hoewel ik het bij grind heb moeten houden op de parking.” Wie erom vraagt kan niet alleen het gebruikelijke glas cava consumeren, maar zelfs een pint. “Die gewoonte heb ik overgenomen van het vorige salon waar ik werkte. Maar de kapper houdt het bij water,” lacht hij.

Micke heeft het knippen in zijn bloed. “Mijn grootvader en mijn nonkel hebben een eigen salon rond Brussel. Mijn grootvader is pas op zijn 75e gestopt. Dat wil ik ook: voortdoen zolang ik kan. Ik kan moeilijk stil zitten.” Het knippen begon voor Micke in de eigen vriendenkring. “Na mijn uren kapte ik mijn kameraden. Dan hun ouders. Dat is nu in een eigen salon geresulteerd.” Nu kunnen ook volslagen onbekenden zich overgeven aan de scharen van Micke, voor een nieuwe snit en een goede babbel. “Dat kon mijn grootvader ook: zich in het midden van een café zetten zonder iemand te kennen en vertrekken met een pak levensverhalen op zak. Mijn favoriete gespreksonderwerpen? In mijn ervaring praten mannen het liefst over auto’s en paddel, en vrouwen over mode en schoonheid. Ik ben van beide markten thuis.”