Jongeman die betrapt werd met ketamine voor rechter omdat hij minnelijke schikking negeert

Maurice viert 100ste verjaardag met taart en bakharing

Afgelopen zondag was het feest in woonzorgcentrum D’Eycken Brug in Bierbeek. Bewoner Maurice Van Herck is daar maar liefst 100 jaar geworden. Dat meldt Vicky Luckermans aan onze redactie. De medebewoners werden getrakteerd op taart, maar ook vrijdag kregen ze al iets om van te smullen.