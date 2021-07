INTERVIEW. “Paarsgroen eindigt bont en blauw”: Theo Francken (N-VA) over de regering-De Croo, zijn Lubbeek en ereburger Dixie Dansercoer

Aarschot Reuze rommel­markt lokt massa volk naar centrum

18:35 Fundays organiseerde zaterdag de grootste rommelmarkt in het Hageland in het centrum van Aarschot. Het leek een eeuwigheid geleden dat er nog eens een activiteit van deze orde kon doorgaan. Het familiegebeuren lokte dan ook heel wat bezoekers. Nog op zoek naar dat ééne glas om je collectie te vervolledigen of een goeie ouderwetse LP ? Dan was je hier aan het juiste adres. Wie nog wat van de zomersolden wilde genieten kon terecht bij de vele handelaars want gelijklopend hielden die hun jaarlijkse braderie. Vanavond organiseert Fundays nog enkele optredens met onder meer de Romeo’s en Sammy Moore net achter het station. Zondag kan je op de Bonewijk nog terecht voor een dartstoernooi én een tuning- en oldtimershow.