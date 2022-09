Indrukwekkende muurschildering siert woonzorgcentrum in Lubbeek op

Vaders paraplu

“De locatie van dit kunstwerk, op de muur van het woonzorgcentrum en naast het dienstencentrum, is niet toevallig gekozen”, vervolgt Simoens. “Hiermee willen we nog eens in de verf zetten waarvoor Lubbeek staat. We hechten veel belang aan ‘zorg’ en ‘samen zijn’. Het abstracte kunstwerk stelt drie generaties voor en de afkomst van de afgebeelde personen is bewust onduidelijk. Hiermee willen we duidelijk maken dat iedereen welkom is in onze gemeente. We zorgen voor al onze inwoners, over generaties heen. Treepack heeft fantastisch werk geleverd en de komende maanden gaan ze aan de slag met maar liefst twintig elektriciteitskasten in Lubbeek. Het streetart zal de troeven van elke deelgemeente in de kijker zetten en in de toekomst gaan we een kunstroute uittekenen zodat je ze allemaal kan ontdekken.”