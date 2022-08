Indrukwekkend parcours voor Hagelands event Wine Walk & Run: “Met de indrukwekkende zuidelijke wijnheuvel waan je je precies in de Provence maar dan wel in een dorp waar de wijngaard in het centrum ligt”

Géén wedstrijd, wel proeven en genieten. Of met andere woorden: de Wine Walk & Run is een gezellige sportieve beleving en draait niet om winnaars, laat staan om verliezers. Logischerwijs wordt er dan ook geen tijdsopname voorzien bij de Wine Walk & Run zodat iedereen volop kan genieten van al het moois dat de route te bieden heeft. “Al wandelend of lopend de prachtige regio rond Linden ontdekken en je God in Frankrijk voelen…Maar dan wel in het wondermooie en idyllische Hageland. Samen met familie en vrienden op een zwoele zomerdag proeven van lekkere lokale en internationale wijnen geeft je een zalig vakantiegevoel in eigen land. Daar draait het om in de Wine Walk & Run. Om elkaar onderweg niet voor de voeten te lopen, is er een vrije start voor de lopers tussen 9.30 uur en 10.30 uur. Wandelaars kunnen dan weer vrij van start gaan tussen 11 en 14 uur”, laat organisator Golazo optekenen.

Volledig scherm Het wijnkasteel van Urbain Vandeurzen in Linden is ook een pareltje. © Vertommen

Amfitheater

De eerste editie van de Wine Walk & Run is ook erg toegankelijk, ook voor de niet geoefende loper of wandelaar. “De deelnemers kiezen uit een groen en heuvelachtig parcours van 9 of 13,5 kilometer met schitterende vergezichten. Na de start aan de kerk van Linden dwarsen de wandelaars en lopers al meteen de prachtige wijngaard van wijnkasteel Vandeurzen. Via een stukje Lindenbos en -voor de langere afstand de eerste van meerdere- mooie holle wegen krijgen de deelnemers in de Sneppenstraat een mooi uitzicht, onder meer op de Chartreuzenberg. Daar kan iedereen kennismaken met het gelijknamige wijndomein waar ook Liemau de deelnemers voor deze gelegenheid verwelkomt. Wat verder op het plateau wacht het Chartreuzenbos met een verrassend amfitheater en mooie bospaden. Wie voor de kortere afstanden heeft gekozen slaat af richting Lindenbos om dat nog deels te doorkruisen vooraleer af te dalen naar de finish. De langere afstand maakt nog een boog door de velden tegen de flanken om dan via de watertoren van Linden het Lindenbos in te duiken richting finish. Die ligt aan de voet van het bos en de heuvel, naast het wijnatelier van Vandeurzen.”

Quote T(r)oeven in rustig groen’ luidt onze gemeente­lij­ke slagzin. Ik nodig dan ook iedereen van harte uit om Linden zelf te komen ontdekken Burgemeester Theo Francken (N-VA)

Uiteraard maakt de wijnbeleving de Wine Walk & Run compleet maar ook uniek. “Het vakantiegevoel dat je op het parcours sowieso al krijgt, wordt nog versterkt bij de diverse degustatiestops: drie op de korte afstand, vijf bij de langste. Naast de Hagelandse wijndomeinen Chartreuzenberg of Liemau en wijndomein Vandeurzen valt er ook de Zuid-Afrikaanse Baba Yetu, de Spaanse Vina Esmeralda en een verrassende wijncocktail te proeven. Aan de finish kan iedereen het wijnatelier van Vandeurzen bezoeken en nagenieten in de gezellige pop-up wijnbar”, klinkt het nog bij de organisatie.

Volledig scherm Burgemeester Theo Francken (N-VA) zal zelf ook van de partij zijn op de eerste editie van de Wine Walk & Run. © Vertommen

Burgemeester van Lubbeek Theo Francken (N-VA) kijkt alvast met bijzondere interesse uit naar 28 augustus. Hij zal overigens ook zelf deelnemen aan de eerste Wine Walk & Run. “T(r)oeven in rustig groen’ luidt onze gemeentelijke slagzin. Ik nodig dan ook iedereen van harte uit om Linden zelf te komen ontdekken. Met zijn vele bossen en wegels en het prachtig gerestaureerde dorpscentrum met indrukwekkende zuidelijke wijnheuvel waan je je precies in de Provence maar dan wel in een dorp waar de wijngaard in het centrum ligt. Met deze loop- en wandeltocht zetten we dit extra in de verf. De wijnproeverij is vanzelfsprekend een leuke extra!”

