IN BEELD. Maar liefst 2.500 deelnemers voor tweede Wine Walk & Run: “Wijn is goed voor het hart, hebben ze mij wijsgemaakt”

Nieuwe jongerenoa­se ‘De Villa’ opent op 1 september: “Waardig alterna­tief voor zijvleugel van historisch stadhuis”

De stedelijke jongerenwerking zat tot voor kort nog in een zijvleugel van het historisch stadhuis maar vanaf 1 september krijgt ‘mijnleuven’ een volwaardige thuisbasis in de Villa aan de Aa, gelegen in de Onze-Lieve-Vrouwstraat.