Hulp nodig met het snoeien van fruitbomen? Zomersnoeicursus vindt op 3 september plaats

Leuven Studenten­wel­kom volgend academie­jaar afgelast: “conflict in agenda’s.”

Al tien jaar lang is de Studentenwelkom een vaste waarde in de Leuvense binnenstad: een infomarkt met eet- en drinkgelegenheden by day, een uitbundig feest met gastoptredens van grote namen als Broederliefde of Equal Ediots by night. Na de aanslepende coronastilte was de Studentenwelkom begin dit academiejaar een verademing. Maar een conflict in de agenda’s maakt dat een Studentenwelkom in 2022 op losse schroeven staat.

22 juni