Hoe krijgt het dorpsplein in Pellenberg vorm na afbraak van de basisschool? “Het gaat om veel meer dan enkel wat groen”

Het leegstaande kasteel de Maurissens op de ziekenhuiscampus van Pellenberg krijgt nieuw leven ingeblazen dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de KU Leuven, UZ Leuven en het gemeentebestuur van Lubbeek. De huidige gemeentelijke kleuter- en basisschool van Pellenberg zal in 2025 verhuizen naar het kasteel de Maurissens. “Dit project kadert volledig in de beleidsvisie van ons bestuur. We dragen zowel de natuur als gebouwen met erfgoedwaarde in ons hart”, zegt Theo Francken, burgemeester van Lubbeek (N-VA).

Quote Denk aan een mooi groen park met een speelplein en een waterfon­tein. Daarnaast willen we ook ruimte maken voor een nieuwe winkel en een horecazaak op maat het dorp. Raadslid Raf De Canck (N-VA)

“Aan dit kasteel een educatieve bestemming geven, volledig omringd door groen, maakt me niet alleen als burgemeester maar ook als pedagoog en papa bijzonder blij. We geloven in de vermaatschappelijking van deze site.”

Nieuwe invulling

De verhuis van de huidige school naar deze site betekent ook nieuwe opportuniteiten voor het centrum van Pellenberg. De huidige school zal helemaal worden afgebroken en zo kan het dorpsplein een volledig nieuwe invulling krijgen. Raadslid Raf De Canck stelde op de laatste gemeenteraad een vraag omtrent de herinrichting van het dorpsplein van Pellenberg. “Het wordt tijd dat er nagedacht wordt over de toekomst van dit plein.” Burgemeester Theo Francken gaat akkoord.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het leegstaande kasteel de Maurissens op de ziekenhuiscampus van Pellenberg krijgt nieuw leven ingeblazen dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de KU Leuven, UZ Leuven en het gemeentebestuur van Lubbeek. © RV

Wat zijn de plannen nu eigenlijk voor de toekomst van het dorpsplein in Pellenberg? “De aanleg van het dorpsplein zal meer omvatten dan het planten van enkele bomen of aanbrengen van bloemperkjes”, vertelt gemeenteraadslid Raf De Canck (N-VA). “We gaan er een levendige ontmoetingsruimte voor jong en oud van maken. Denk aan een mooi groen park met bankjes, een speelplein en een waterfontein. Daarnaast willen we ook ruimte maken voor een nieuwe winkel en een horecazaak op maat van het dorp. Het is belangrijk dat deze vernieuwing professioneel wordt aangepakt. Daarom vraagt de gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen om een beroep te doen op een professionele ontwerper, zowel voor het concept als de trajectbegeleiding. Daarnaast hechten we ook veel belang aan de inspraak van onze inwoners, dus zal er ook een participatietraject worden opgestart.”

“We willen nu werk beginnen maken van deze plannen en niet wachten tot 2025, wanneer de school is afgebroken”, besluit De Canck. “Dan kunnen we erna snel beginnen met de heraanleg van het dorpsplein.”

Volledig scherm Hoe gaat het dorpsplein er volgens Raf De Canck in Pellenberg eruit zien na afbraak van basisschool? © Vertommen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.